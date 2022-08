Diamond League, Tamberi chiude ottavo

Il campione olimpico di salto in alto, che due giorni fa aveva vinto un meeting in Ungheria con la misura di 2,24, è riuscito a superare solo quota 2,20 allo stadio 'Louis II'. Poi ha mancato per tre volte l'assalto ai 2,25

Gianmarco Tamberi non brilla nella tappa di Montecarlo della Diamond League, prova generale degli Europei di atletica leggera al via lunedì prossimo a Monaco di Baviera. Il campione olimpico di salto in alto a Tokyo, che due giorni fa aveva vinto un meeting in Ungheria con la misura di 2,24, è riuscito a superare solo quota 2,20 allo stadio 'Louis II'. Poi ha mancato per tre volte l'assalto ai 2,25, chiudendo la prova all'ottavo posto.