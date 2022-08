Europei, Jacobs e Chituru in finale nei 100 metri

Il campione olimpico in carica chiude la semifinale in 10 secondi netti, frenando negli ultimi metri. In lotta per le medaglie anche Chituru Ali che ha registrato il suo record personale (10''12). La finale è in programma alle 22.15

Marcell Jacobs è in finale nei 100 metri agli Europei in corso a Monaco di Baviera. Il campione olimpico in carica ha centrato la qualificazione con il tempo di 10''00, frenando negli ultimi metri. Un'ottima prestazione dell'azzurro in vista della gara per le medaglie, in programma alle 22.15. Non ci sarà soltanto Jacobs perché ha staccato il pass per la finale anche Chituru Ali. Il 23enne di Como ha registrato il suo record personale, chiudendo la semifinale in 10''12.