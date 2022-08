Bilancio di fine Europei per Stefano Mei, presidente della Fidal, che è tornato sulla rinuncia di Jacobs a disputare la 4x100: "Voleva correre la staffetta, ma in pista ha riavvertito un dolore al polpaccio diverso da quello della finale dei 100. Non c'è stata nessuna lite né alterco con Marcell e il suo allenatore, ma tornando indietro avremmo fatto qualcosa di diverso"

" Marcell Jacobs voleva correre la staffetta, quando è andato in pista ha riavvertito un dolore al polpaccio , in un punto diverso da quello della finale dei 100". Lo ha spiegato Stefano Mei , presidente della Fidal, che ha fatto il punto sulla rinuncia dell'olimpionico alla 4x100 (successivamente esclusa dalla finale in seguito al ricorso della Turchia). Nel quartetto al via doveva esserci proprio Jacobs che, tuttavia, aveva deciso di non correre dopo il riscaldamento lasciando il suo posto a Wanderson Polanco. "Il suo allenatore era un po' più perplesso, Marcell era disponibile ma poi ha dovuto rinunciare" , ha aggiunto Mei.

"Non c'è stata nessuna lite"

Parlando da Casa Italia a Monaco per il bilancio di fine Europei, il presidente della Fidal ha proseguito: "Ho voluto io un confronto con lui e il suo allenatore per capire quale fosse la situazione: assolutamente non c'è stata alcuna lite né alterco. Forse qualche errore è stato commesso, tornassimo indietro faremmo forse qualcosa di diverso. Ma è andata così". Mei ha inoltre ricordato: "Jacobs ha avuto il coraggio di andare a Eugene ma si è dovuto fermare, poi ha avuto il coraggio di venire qui e ha vinto l'oro. Nella vita di un atleta succedono queste cose, ed è normale che un allenatore voglia preservare l'integrità del suo atleta, e che l'atleta pensi di voler correre. Ma io stesso, prima dei Mondiali e di questi Europei, a Marcell avevo detto 'se non te la senti non correre'. Sono stato atleta, so cosa vuol dire".