Jacobs, stop nel riscaldamento: out nella 4x100

Marcell Jacobs non ha preso parte alla staffetta 4x100 degli Europei di Monaco di Baviera. La decisione è stata maturata nel riscaldamento pre gara, con il campione olimpico di Tokyo 2020 che è stato sostituito da Hillary Polanco Rio. Gli azzurri Patta, Polanco, Melluzzo e Chituru hanno conquistato l'accesso in finale, che si disputerà domenica 21 alle ore 21:12, con il quinto posto nella seconda batteria e con l'ultimo tempo di ingresso (39''02)

Obiettivo raggiunto per la staffetta 4x100 azzurra, che agli Europei di atletica leggera in corso a Monaco di Baviera ha conquistato l'accesso alla finale. Nel quartetto arrivato quinto in batteria (settimo tempo complessivo di 39''02) composto da Patta, Melluzzo, Ali e Polanco, non c'era Marcell Jacobs: il campione olimpico, dopo aver svolto il riscaldamento, ha deciso di non correre. La finale si correrà domenica 21 agosto alle ore 21:12. Finale raggiunta anche dal quartetto femminile della 4x100, composto da Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Alessia Pavese.