Losanna, i risultati: Tamberi quinto con 2.20

Gianmarco Tamberi si deve accontentare di un quinto posto nella gara di salto a Losanna, valida per l'undicesima tappa di Diamond League. Fresco del titolo europeo, Gimbo si è fermato a 2.20, commettendo tre errori a 2.24. Una gara che non ha regalato grandi misure: infatti a vincere è stato l'ucraino Protsenko che ha salto a 2.24 così come Barshim, ma a fare la differenza è stato l'errore del qatariota a 2.20. "Il grande evento è quello che conta - ha spiegato Tamberi a Rai Sport - Dopo aver raggiunto l'obiettivo, tornare in pista alla prima gara è complicato, soprattutto per me che vivo di adrenalina. Aver vinto l'oro agli Europei mi da sicurezza per il futuro".