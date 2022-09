Diamond League a Bruxelles: LIVE dalle 20 su Sky

Nella capitale belga appuntamento con il "Memorial Van Damme", penultima tappa prima delle finali di Diamond League in programma l'8 e 9 settembre a Zurigo. In gara cinque italiani: Vallortigara, Iapichino, Sabatini, Desalu e Bocchi. Meeting in diretta dalle 20 su Sky Sport Action e in streaming su NOW

La Diamond League fa tappa a Bruxelles, penultimo appuntamento prima delle finali di Zurigo in programma l'8 e 9 settembre. Nella capitale belga andrà in scena il "Memorial Van Demme", meeting intitolato alla memoria della leggenda del mezzofondo Ivo Van Damme. Tanti i grandi interpreti dell'atletica mondiale presenti in Belgio, tra questi anche cinque italiani, a caccia di un posto nell'evento conclusivo in Svizzera. Sky trasmetterà in diretta il meeting di Bruxelles a partire dalle ore 20 su Sky Sport Action e in streaming su NOW, con telecronaca di Nicola Roggero e commento di Stefano Baldini.