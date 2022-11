Fumare durante una maratona. Può sembrare una scena paradossale, ma è esattamente quello che è successo in Cina durante la Xin'anjiang Marathon di 42 km a Jiande. L'evento si è tenuto lo scorso 6 novembre e negli ultimi giorni sono diventate virali, sul social network cinese Weibo, le immagini del corridore 50enne chiamato col nickname "Uncle Chen" che durante la corsa tirava fuori dalla tasca l'accendino e si fumava le sue sigarette. Tra chi sostiene che il corridore non sia un fumatore incallito e fumi solo durante le maratone per spazzare via lo stress e chi sostiene che dovrebbe essere bandito dalla gara, Uncle Chen è riuscito a tagliare il traguardo in 575^ posizione (su 1500 partecipanti) con un tempo di 3 ore e 28 minuti. Non una novità per il cinese che aveva corso, fumando, anche la maratona del 2018 a Guangzhou e del 2019 a Xiamen con tempi leggermente più lunghi. Una tecnica, inutile ricordarlo, non consigliabile da replicare ma che ha portato Uncle Chen agli onori della cronaca.