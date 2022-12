Europei cross, oro staffetta Italia e Battocletti

Pietro Arese, Federica Del Buono, Yassin Bouih e Gaia Sabbatini regalano all’Italia il primo oro storico azzurro nella staffetta mista agli Europei di cross. Al parco di Venaria Reale, l’Italia sorride anche grazie a Nadia Battocletti campionessa d’Europa nel cross per la quarta volta consecutiva nella categoria Under 23

L’Italia ha vinto la medaglia d’oro agli Europei di cross in corso a Torino, precedendo la Spagna e la Francia. Si tratta del primo storico oro azzurro nella staffetta mista agli Europei di questa specialità. Al Parco La Mandria di Venaria Reale (Torino), Pietro Arese, Federica Del Buono, Yassin Bouih e Gaia Sabbatini hanno regalato all'Italia il titolo europeo nella 4x1,5 km. Merito di quattro frazioni eccellenti e di un finale sensazionale di Sabbatini, capace di superare in volata l'ultima frazionista spagnola. Azzurri al traguardo in 17'23", battuta la Spagna di un secondo (17'24"), bronzo alla Francia (17'31").