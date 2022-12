Storie, Mennea '80-Pietrograd. La presentazione

Il presidente del Coni Giovanni Malagò e Manuela Olivieri Mennea, presentano, insieme a Matteo Marani, l'ultima puntata di “Storie" dedicata alla vittoria di Pietro a Mosca, in onda sui canali Sky Sport dal 23 dicembre. Segui l'evento oggi dalle ore 16.30 su Sky Sport 24 e in live streaming su skysport.it e sul canale You Tube di Sky Sport

"Mennea 1980, Pietrograd" è il titolo della nuova puntata del programma d’inchiesta e approfondimento firmato da Matteo Marani, in onda dal 23 dicembre sui canali Sky Sport, in streaming su NOW e disponibile on demand. Il tema della puntata è la vittoria di Mennea a Mosca 1980, tra le più grandi vittorie azzurre. Per presentare la nuova "Storia", l'appuntamento è per oggi alle 16.30 live su Sky Sport 24, in streaming su skysport.it e sul canale You Tube di Sky Sport. Per raccontare la nuova produzione originale oltre a Matteo Marani, ci saranno il presidente del Coni, Giovanni Malagò e Manuela Olivieri Mennea.