"Avete capito bene! Dopo una lunga preparazione invernale, finalmente farò il mio esordio il prossimo 4 febbraio alla Orlen Cup di Lodz. Non vedo l'ora di scendere in pista". Con questo post via social da Dubai, dove sta trascorrendo un periodo di allenamenti al caldo, Marcell Jacobs conferma la data e il luogo del suo esordio agonistico nel 2023. Nella gara del meeting polacco, che fa parte del 'World Indoor Tour' (livello bronze), il campione olimpico dei 100 affronterà tra gli altri lo statunitense Mike Rodgers e l'olandese Joris Van Gool. Nel frattempo Jacobs rimarrà negli Emirati Arabi fino al termine di questo mese. Suo primo vero obiettivo dell'anno saranno poi gli Europei indoor di Istanbul, in programma dal 2 al 5 marzo.