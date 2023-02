Il meeting di Torun oggi LIVE su Sky

Da non perdere oggi il terzo appuntamento dell’edizione 2023 del World Athletics Indoor Tour Gold . Alle ore 18 live su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, l'ORLEN Copernicus Cup, riunione di Torun (Polonia). Due gli italiani in gara: Claudio Stecchi (asta) e Simone Barontini (800 metri)

Su Sky e in streaming su NOW lo spettacolo dell’atletica leggera, con i principali circuiti mondiali, la Wanda Diamond League e il World Athletics Continental Tour Gold, che comprende anche il World Athletics Indoor Tour Gold. Dopo la tappa americana di Boston, l’Indoor Tour Gold torna in Europa, più precisamente in Polonia, per il Meeting di Torun. In programma mercoledì 8 febbraio, all’Arena della città polacca, la riunione, denominata ORLEN Copernicus Cup, sarà in diretta a partire dalle ore 18 su Sky Sport Uno e su NOW. La telecronaca sarà affidata a Nicola Roggero, affiancato nel commento da Stefano Baldini.