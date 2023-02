Il campione olimpico dei 100 metri ottiene la sua miglior prestazione stagionale nella finale dei 60 metri ai campionati assoluti italiani, ma è un risultato che non basta per il titolo: la vittoria va a Samuele Ceccarelli che precede Jacobs di 1/100 con il crono di 6"54

Clamoroso ad Ancona: non basta a Marcell Jacobs il suo miglior risultato stagionale nei 60 metri per vincere la finale degli assoluti italiani. A vincere il titolo è Samuele Ceccarelli, classe 2000 dell’Atletica Firenze Marathon, che con il crono di 6"54 precede proprio la medaglia d’oro sui 100 metri a Pechino che arriva secondo in 6"55, appena 1/100 in meno.