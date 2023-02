World Indoor Tour a Madrid, il meeting LIVE su Sky

L’ Indoor Tour Gold resta in Europa, in Spagna, per il sesto e penultimo appuntamento della stagione, in programma oggi a Madrid, prima della finale di Birmingham del 25 febbraio. Appuntamento dalle ore 19.30 live su Sky Sport Arena

Su Sky e in streaming su NOW l’atletica leggera, con i principali circuiti mondiali, la Wanda Diamond League e il World Athletics Continental Tour Gold, al via giovedì e che comprende anche il World Athletics Indoor Tour Gold.

L’Indoor Tour Gold resta in Europa, più precisamente in Spagna, per il sesto e penultimo appuntamento della stagione, in programma oggi a Madrid, prima della finale di Birmingham del 25 febbraio. Denominata World Indoor Tour Madrid, la riunione al coperto, che si terrà al Centro Deportivo Municipal Gallur, sarà in diretta a partire dalle ore 19.30 su Sky Sport Arena e NOW, con la telecronaca affidata a Nicola Roggero, affiancato nel commento da Stefano Baldini.