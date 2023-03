Europei indoor, Weir oro nel getto del peso

Chi è Zane Weir

Nato e cresciuto in Sudafrica, Weir ha origini italiane da parte del nonno materno e dall’autunno del 2019 è entrato in contatto con Dal Soglio, per decidere poi di spostarsi in Italia. Per il gigante azzurro, quinto alle Olimpiadi di Tokyo, è il riscatto dopo l’infortunio alla mano destra che lo ha bloccato nella scorsa estate.