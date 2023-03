È morto Fosbury, l'uomo che rivoluzionò il salto

Il mondo dell'atletica piange Dick Fosbury. All'età di 76 anni è morto l'uomo che ha rivoluzionato il salto in alto con il "Fosbury Flop", una tecnica che è diventata una scuola e che porta il suo nome, con uno stile "dorsale" rispetto a quello ventrale. La notizia della morte è stata annunciata dal suo agente, Ray Schulte, con un post su Instagram: "È con il cuore pesante che devo annunciare che l'amico e cliente di lunga data Dick Fosbury è morto pacificamente nel sonno domenica mattina presto dopo una breve recidiva di linfoma". Nato a Portland, in Oregon, il 6 marzo 1947, Fosbury aveva vinto la medaglia d'oro nel salto in alto alle Olimpiadi 1968 a Città del Messico.