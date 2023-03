Domenica 2 aprile oltre 6200 maratoneti correranno lungo il percorso ad anello passando per i punti iconici di Milano. Dalle 10 su Sky Sport Arena rivivrete tutte le emozioni della corsa e le parole dei protagonisti ascolta articolo Condividi

Ci siamo. È il weekend della Maratona di Milano. Oltre 6200 maratoneti correranno lungo il percorso ad anello passando per i punti iconici della città. Un connubio di velocità e scorrevolezza con 18 chilometri all'interno della cerchia dei Bastioni, nel cuore di Milano, e poi i passaggi in zona San Siro e City Life. Sono i 42 km e 195 metri più veloci d’Italia, ma non solo. C’è grande attenzione alla sostenibilità con il monitoraggio da parte della società Nativa dell’impatto ambientale. Partecipano 3250 staffette, composte ciascuna da 4 runner che si divideranno il percorso in altrettante frazioni, correndo per l’organizzazione non profit a cui hanno donato. La raccolta fondi è sempre aperta e gli organizzatori prevedono di superare il milione.

Sabato mattina dedicato ai più piccoli L’evento di punta sarà domenica mattina, ma il Marathon Village di City life è già aperto. Il sabato mattina come di consueto è dedicato ai più piccoli con 8000 partecipanti alla school marathon. I bambini correranno 3 km sognando un giorno di essere tra i top runner. Si sentirà anche un po’ bambino Yeman Crippa all’esordio sulla distanza. Lui che è campione europeo dei 10 mila metri, ma che non ha voluto lasciare nulla al caso. Si è allenato sei settimane in Kenya seguendo i programmi dei campioni di questa specialità. Farà valere l’esperienza: unico italiano capace di stare sotto l’ora in una mezza maratona e assaggerà quello che potrebbe essere il suo futuro. Tra le donne ci sarà Sofiia Yaremchuk, campionessa italiana sui 10 km e nella mezza.