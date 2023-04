Maratona Milano, vince Kwemoi. Crippa quinto

E' l'ugandese Kwemoi a vincere la ventunesima maratona di Milano in 2h07’14”. Tra i partecipanti il fuoriclasse italiano Yeman Crippa, arrivato quinto, campione d'Europa sui 10 mila metri che ha scelto proprio Milano per la sua prima esperienza sui 42,195 km. Poi numerosi sportivi: Filippo Magnini, Dida e Costacurta

Andrew Rotich Kwemoi vince la 21esima Milano Marathon in 2h07:14, a seguire il keniano Timothy Kipkorir Kattam e il rwandese John Hakizimana. All’esordio in maratona, il campione europeo dei 10.000 metri Yeman Crippa si piazza quinto a Milano in 2h08:57. L’attesa prima volta dell’azzurro nella distanza più classica si chiude con un risultato che lo inserisce nella top ten italiana di sempre, al decimo posto. La maratona milanese continua ad avere grande successo e fa il pieno con 6.500 iscritti alla maratona individuale, oltre 16.500 alla staffetta. La Relay Marathon, corsa non competitiva grazie alla partecipazione di molti volti dello sport, come Filippo Magnini, Costacurta e Dida, che hanno permesso di raccogliere 850mila euro di donazioni benefiche.