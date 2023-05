Doha, Andy Diaz 3° nel salto triplo con 17.80

Nella prima tappa della Diamond League, l'italocubano (che attende il via libera della World Athletics per gareggiare con i colori della nazionale italiana) ha chiuso al 3° posto con la migliore prestazione italiana di sempre. Il record, però, non è stato omologato a causa delle condizioni ventose

Podio alla prima gara da italiano (ma non ancora da azzurro, in attesa del via libera della World Athletics) per Andy Diaz. In pista nella prima tappa della Diamond League a Doha, il 27enne nato a Cuba e cittadino italiano da febbraio si è classificato al terzo posto nel salto triplo con la misura di 17,80 metri, migliore prestazione italiana di sempre in ogni condizione. Un record, però, che non può essere omologato a causa delle condizioni ventose (2,6 m/s di vento alle spalle). Diaz avrebbe superato il record outdoor di 17,60 metri del suo allenatore, Fabrizio Donato. Settimo posto, invece, per Emmanuel Ihemeje con 16.85. In gara a Doha anche Roberta Bruni che ha chiuso al quarto posto nel salto con l'asta con 4.55 metri.