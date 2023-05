Sarà targato Sky l'esordio stagionale all'aperto per Marcell Jacobs. La data da ricordare è quella del 26 maggio, il luogo è Rabat dove farà tappa la Wanda Diamond League con i grandi protagonisti dell’atletica leggera mondiale. Proprio i Campionati Mondiali di Budapest che si svolgeranno ad agosto sono il grande obiettivo stagionale per il campione olimpico di Tokyo

Adesso è ufficiale: Marcell Jacobs aprirà la sua stagione all'aperto il prossimo 26 maggio nella tappa della Wanda Diamond League che si terrà a Rabat e che andrà in diretta su Sky e su Now. Il periodo invernale indoor non è stato troppo brillante per il campione olimpico di Tokyo che adesso lavora per presentarsi al meglio all'appuntamento con i Campionati del Mondo programmati per agosto a Budapest. L'unico titolo che manca al palmares dell'azzurro che nelle scorse settimane è stato protagonista di un botta e risposta sui social con l'americano Kerley, campione iridato nei 100 metri