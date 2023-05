Continental Tour Gold, campioni in pista a Nairobi

Oggi, sabato 13 maggio, su Sky e in streaming su NOW, prosegue l’edizione 2023 del circuito internazionale all’aperto: i campioni si sfidano a Nairobi, in Kenia

Prosegue la stagione della grande atletica outdoor che porterà all’evento clou, i Campionati del Mondo di Budapest di metà agosto, che saranno trasmessi in diretta su Sky e su NOW. Intanto oggi, alle 23.30, su Sky Sport Arena e NOW, con la telecronaca di Nicola Roggero e il commento di Stefano Baldini, va in scena per il quarto anno l’“Absa Kip Keino Classic”, dal Moi International Sports Centre Kasarani di Nairobi, in Kenia. Intitolato al campionissimo keniano Kipchoge Keino, mezzofondista due volte campione olimpico, il meeting presenta un elenco di partecipanti di primissimo livello. Nella velocità femminile brillerà la statunitense Sha’Carri Richardson, mentre tra gli uomini hanno confermato la loro presenza il recordman africano dei 100 Ferdinand Omanyala e lo statunitense Kenneth Bednarek. Il World Athletics Continental Tour Gold proseguirà domenica 21 maggio, sempre in diretta su Sky e NOW, con due eventi: il Seiko Golden Gran Prix da Yokohama e il Bermuda Grand Prix. Prossimo appuntamento con la Wanda Diamond League il 28 maggio a Rabat, Marocco.