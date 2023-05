1 anno di squalifica a pesista azzurro Nick Ponzio

Il pesista azzurro è stato fermato per un anno dalla Fidal, per violazione legate alle comunicazioni legate alla reperibilità per controlli antidoping

Nick Ponzio, pesista della Nazionale azzurra di atletica leggera, è stato squalificato per un anno dalla Procura Nazionale Antidoping a seguito della violazione dell'articolo 2.4 del Codice Sportivo Antidoping. Ponzio, atleta tesserato per l'Athletic Club '96 di Bolzano, è squalificato fino al 19 aprile del 2024. Non si tratta di una positività al doping bensì a violazioni legate alla comunicazione della sua reperibilità in caso di controllo antidoping (mancato adempimento dei Whereabouts da parte di un atleta). Ponzio ha mancato tre controlli e quindi la squalifica è pari a un anno.

Il comunicato della Fidal

"La Procura nazionale Antidoping comunica che al sig. Nicholas James Ponzio (tesserato Fidal) è stato applicato 1 anno di squalifica per la violazione dell'articolo 2.4 del CSA, con decorrenza della sanzione dal 20/04/2023 e scadenza al 19/04/2024". L'articolo 2.4 del Codice sportivo antidoping è quello che riguarda le sanzioni per gli atleti che saltano tre controlli.

Come si era giustificato Ponzio

Dopo aver pubblicato un video criptico sui propri canali social (aveva raccontato di 'essere stato spinto via dall'atletica'), dieci giorni fa era arrivata una precisazione da parte di Ponzio: "Ho saltato tre controlli dell'antidoping, ma non è colpa mia. La app del mio smartphone era andata in tilt e non ho ricevuto notifiche della convocazione".