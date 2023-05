Weekend di atletica, doppio appuntamento su Sky

Sabato 27 maggio, per il World Athletics Continental Tour Gold, lo“USATF Los Angeles Invitational”, in diretta alle 22 su Sky Sport Arena e NOW. Domenica alle 18 su Sky Sport Uno e NOW la seconda tappa stagionale della Wanda Diamond League a Rabat, in Marocco

I grandi protagonisti dell’atletica leggera mondiale si sfidano anche quest’anno su Sky e in streaming su NOW. La Wanda Diamond League è alla seconda tappa stagionale: domenica 28 maggio a Rabat, in Marocco, con il “Meeting International Mohammed VI”. In diretta su Sky Sport Uno e NOW alle 18 con la telecronaca di Nicola Roggero e Stefano Baldini.

Sulla pedana dell'alto c'è Elena Vallortigara

I 100 metri sono l’evento-clou della serata, con nomi da finale mondiale nonostante il forfait di Marcell Jacobs. Al via campioni del calibro di Fred Kerley, Ferdinand Omanyala, Trayvon Bromell e Yohan Blake. Sulla pedana dell’alto ci sarà il bronzo mondiale Elena Vallortigara. La tappa in Marocco della Diamond League sarà impreziosita dalla presenza del padrone di casa Soufiane El Bakkali, campione olimpico e mondiale dei 3000 siepi (in cui ci sarà anche l’azzurro Osama Zoghlami, mentre Ludovica Cavalli sarà impegnata nei 1500 e Tecuceanu negli 800), di Shericka Jackson nei 200, di Jakob Ingebritsen nei 1500 e del campione del mondo dei 110hs Grant Holloway.