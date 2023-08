Steffetta, raduno pre-Mondiale: c'è Jacobs

Il campione olimpico figura tra i convocati per la 4x100 che si ritroveranno a Roma da lunedì 7 a sabato 12 agosto. Appuntamento in vista dei prossimi campionati del mondo che Sky trasmetterà in diretta

Marcell Jacobs partecipa al raduno delle staffette in vista dei prossimi campionati del mondo che Sky trasmetterà in diretta dal 19 al 27 agosto. Sul proprio sito ufficiale, la FIDAL spiega che "da lunedì 7 a sabato 12 agosto si terrà a Roma, allo stadio Paolo Rosi dell’Acqua Acetosa, il raduno pre-Mondiale delle staffette azzurre, insieme al raduno degli ostacolisti. Tra i convocati per la 4x100 ci sono i quattro campioni olimpici di Tokyo Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), Marcell Jacobs (Fiamme Oro), Fausto Desalu (Fiamme Gialle) e Filippo Tortu (Fiamme Gialle). Nel gruppo della staffetta veloce saranno presenti anche il campione europeo indoor dei 60 Samuele Ceccarelli (Atl. Firenze Marathon), Roberto Rigali (Bergamo Stars) e Marco Ricci (Nissolino Sport)".



Al femminile, convocate le quattro azzurre che hanno vinto la medaglia di bronzo agli Europei di Monaco con la 4x100 Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), Dalia Kaddari (Fiamme Oro), Anna Bongiorni (Carabinieri), Alessia Pavese (Aeronautica) e con loro Vittoria Fontana (Carabinieri), Gloria Hooper (Atl. Brescia 1950) e Irene Siragusa (Esercito). Per il raduno della 4x400 maschile (e mista) sono stati selezionati Davide Re (Fiamme Gialle), Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre), Edoardo Scotti (Carabinieri), Riccardo Meli (Fiamme Gialle), Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), Brayan Lopez (Fiamme Azzurre).



Nel gruppo della 4x400 femminile (e mista) le staffettiste d’argento degli Europei indoor di Istanbul Alice Mangione (Esercito) e Anna Polinari (Carabinieri), Alessandra Bonora (Bracco Atletica), Giancarla Trevisan (Bracco Atletica), Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano), alle quali si aggiungono le ostacoliste Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) ed Eleonora Marchiando (Carabinieri). Il raduno degli ostacoli comprende anche Lorenzo Simonelli (Esercito), Hassane Fofana (Fiamme Oro) e Rebecca Sartori (Fiamme Oro). L’Italia, per la terza edizione consecutiva, parteciperà ai Mondiali con cinque staffette su cinque: Budapest (19-27 agosto) come Doha e Eugene. E come i Giochi Olimpici di Tokyo.