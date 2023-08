Europei U20, Furlani oro nel lungo con 8.23

Arriva la prima medaglia per l'Italia agli Europei U20 di atletica leggera, in corso a Gerusalemme. A conquistarla è Mattia Furlani, oro nel salto in lungo. Un titolo atteso e conquistato dal 18enne delle Fiamme Oro con uno straordinario 8.23 (centrato al primo tentativo), nuovo record dei campionati e seconda prestazione della sua carriera, a un solo centimetro dal record italiano Under 20. Un centimetro che, in questo caso, è valso l'oro visto che al secondo posto si è piazzato il bulgaro Saraboyukov con 8.22. Bronzo, invece, all'ucraino Masiuk in 7.97. Dodicesimo posto, infine, per l'altro azzurro in gara, Francesco Inzoli (7.37).