Marcell Jacobs, Larissa Iapichino, Antonella Palmisano, Leonardo Fabbri, Zaynab Dosso, Sveva Gerevini, Elena Vallortigara, Roberta Bruni, Daisy Osakue e Dario Dester. Sono tra i protagonisti di "Athleticon", fumetto ambientato a scuola che unisce l’amore per l’atletica a potenti lezioni di vita SU SKY I CAMPIONATI EUROPEI DI ATLETICA LEGGERA A ROMA ascolta articolo

Tra due settimane esatte iniziano gli Europei di Atletica Leggera che potrete seguire in diretta su Sky Sport e su NOW dal 7 al 12 giugno. Tra le tante iniziative nate alla vigilia di questo entusiasmante evento che si tiene a Roma, allo stadio Olimpico poco prima delle Olimpiadi di Parigi, ecco "Athleticon", un innovativo progetto di graphic novel dedicato all'atletica leggera. Di fatto si tratta di un fumetto che racconta una storia di sport e amicizia, promuovendo il valore educativo e di inclusione tipico dello sport. L’idea nasce dalle menti brillanti della primatista azzurra di prove multiple Sveva Gerevini e del suo manager Matteo Penna e l’uscita del fumetto è prevista proprio per la settimana dei Campionati Europei. Per gli appassionati è già disponibile online il primo capitolo che sarà anche il cuore pulsante del progetto.

La trama e i protagonisti tra fumetto e realtà I protagonisti della storia sono Tea, Irene, Livio e Kevin, studenti di una scuola italiana che insieme decidono di organizzare un grande evento di atletica, chiamato appunto "Athleticon". Grazie al loro entusiasmo e al supporto degli insegnanti affrontano le sfide dello sport con resilienza e spirito di squadra. La scuola diventa così un ambiente di crescita e l'atletica insegna preziose lezioni di vita. Al fianco di questi personaggi immaginari ci sono campionesse e campioni reali come Sveva, i campioni olimpici Marcell Jacobs e Antonella Palmisano, la primatista italiana dei 100 metri Zaynab Dosso, il primatista italiano del getto del peso Leo Fabbri, la primatista italiana indoor del salto in lungo Larissa Iapichino, la medaglia di bronzo mondiale del salto in alto Elena Vallortigara, la primatista italiana dell’asta Roberta Bruni, la primatista italiana del disco Daisy Osakue e il primatista italiano delle prove multiple Dario Dester. Gli ideatori narrano i trionfi degli azzurri e delle azzurre tra finzione e realtà. Una realtà che ha visto da poco ritoccare il record italiano dei 100 metri da Zaynab Dosso con un sensazionale 11″02, diventando la sprinter più veloce di sempre in Italia. Non da meno Leonardo Fabbri, che dopo l’incredibile 22,95 di Savona con cui ha battuto lo storico record di Andrei, ad Asti conferma lo stato di forma pazzesco eguagliando proprio quel 22.91 che era stato il record nazionale dal 1987. Zaynab e Leonardo non saranno solo supereroi in pista nelle pagine di “Athleticon”. Dosso, per esempio, nel fumetto promuoverà con passione il progetto Africathletics tra i ragazzi della scuola, mostrando a tutti il valore dell’economia circolare e della solidarietà. Leo, invece, vestirà i panni del gigante buono, seguendo con pazienza e dando consigli ai giovani partecipanti.

Più di un fumetto, in attesa degli Europei di Roma su Sky "Athleticon" è più di un fumetto. È un invito a scoprire la bellezza dell'atletica leggera con il suo potere di cambiare vite ed è un progetto ambizioso, che mira a ispirare, coinvolgere ed emozionare. Per questo motivo il progetto ha il patrocinio della Fidal, del Coni e del Ministero della Cultura con il supporto dell'Unione Europea. Web Athletics è capofila del progetto ed editore del fumetto, che mira a diventare manifesto dei valori più autentici dello sport, come sottolineato da Silvia Salis, Vicepresidente Vicario del Coni e Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale di Atletica Leggera che firmano le introduzioni del volume. Non ci resta che attendere giugno con i campioni in pista, in onda su Sky Sport e nelle pagine di “Athleticon”, per vivere insieme a loro un’avventura indimenticabile.