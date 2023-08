L'altista italiano, campione olimpico ai Giochi di Tokyo 2020, mostra tutta la sua vicinanza al cantante che sta attraversando un periodo di riabilitazione post frattura di clavicola e femore per la sfortunata caduta dalla bicicletta in quel di Santo Domingo

Una bellissima amicizia , quella tra Gianmarco Tamberi e Jovanotti : nella giornata di ieri il campione olimpico italiano ha fatto visita al cantante romagnolo che attualmente sta attraversando un periodo di ribilitazione presso il centro di fisioterapia di Fabrizio Borra a Forlì . "Gimbo" rappresenterà l'Italia in occasione dei Mondiali di atletica di Budapest in programma da sabato 19 a domenica 27 agosto .

La foto come un "portafortuna"

Ironia della sorte, i due si erano conosciuti proprio da Borra quando Tamberi stava recuperando dal brutto infortunio che lo tenne fermo anni fa, in quell'occasione Jovanotti gli mostrò un grande supporto. Fatto documentato dallo stesso "Gimbo" tramite un post su Instagram. Non dimentica l'atleta che restituisce il favore e, nello stesso post, aggiunge una foto di ieri, a 20 giorni dall'operazione del cantante: "Speriamo che questa foto possa portarti bene come ha portato a me tanti anni fa!" recita la didascalia.