Altre due medaglie per gli azzurri nella mattina del day 4: secondo posto nel salto in alto con 2,18 per il rhodense a Gerusalemme. Sui 10.000 di marcia il 16enne pugliese è terzo

Nell’alto il rhodense Edoardo Stronati si mette al collo l’argento superando 2,18 alla seconda prova , stessa misura dello svedese figlio d’arte Melwin Lycke Holm che ci riesce invece alla prima e conquista l’oro , mentre la gara si chiude con tre errori di entrambi a 2,21. Un podio agrodolce per l'atleta di Rho che puntava al successo ma dopo la crescita della stagione invernale, culminata nel record italiano juniores indoor di 2,24 in febbraio, è stato frenato da problemi al ginocchio e poi ha recuperato in tempo per partecipare a questa rassegna. Bronzo allo slovacco Robert Ruffini con 2,15.

Festeggia anche Disabato nella marcia: è bronzo

Ancora una medaglia dalla marcia: al maschile nei 10.000 metri festeggia il bronzo Giuseppe Disabato, sedicenne pugliese che conferma il suo talento anche nella categoria superiore, dopo aver vinto l’argento tra gli under 18 sulla stessa pista nella scorsa stagione. Al traguardo chiude in 42:19.67 migliorandosi nettamente, di oltre mezzo minuto, a una manciata di secondi dall’argento. L’azzurro classe 2006 è ancora allievo, e si trova fronteggiare atleti più grandi anche di due anni, ma riesce a gestire al meglio la gara cambiando ritmo al momento giusto quando si accende la lotta per il podio dietro al tedesco Frederick Weigel, oro in 41:53.58, mentre il turco Hayrettin Yildiz finisce secondo con 42:13.78. “È un bronzo che vale molto per me, tra gli under 20 anche se non ho ancora compiuto 17 anni”, racconta Disabato.