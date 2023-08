Sabato 19 agosto, a Budapest, scattano i Mondiali di atletica, tutti in diretta su Sky. In attesa dell'arrivo in città dei primi azzurri (tra cui i campioni olimpici Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Massimo Stano e Antonella Palmisano) vi portiamo in giro per la città. Dalla Piazza degli Eroi, partenza e arrivo della marcia e della maratona, al National Athletics Center, nato apposta per ospitare l’evento, passando per la fan zone a pochi passi dal Ponte delle Catene

di Federica Frola