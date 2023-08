Mondiali atletica su Sky, gli Azzurri al via

Budapest è sempre più vicina. E' tutto pronto per i Mondiali di atletica leggera da seguire live sui canali Sky Sport e su NOW da sabato 19 a domenica 27 agosto. L'Italia sarà presente con 78 atleti

Gli Azzurri in gara, incognita Jacobs

Grandi sfide al neonato National Athletics Center, 35000 posti varato apposta per i mondiali, e buone possibilità per gli Azzurri in tante gare. Profumo di medaglia con Tamberi nell'alto, Iapichino e Furlani nelle due prove di salto in lungo, Weir e Fabbri nel peso, il solito contributo dei marciatori con Stano e la Palmisano cui potrebbe aggiungersi Fortunato. L'incognita è Jacobs, che ha avuto risposte sufficienti dagli ultimi test per essere presente e, si spera, protagonista nei 100 e nella staffetta veloce.