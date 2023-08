Mondiali, si parte: il programma di oggi su Sky

Si alza il sipario sui Mondiali di Budapest, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Subito 4 gare con medaglie in palio, compresa la 20 km di marcia maschile con Massimo Stano che scatterà alle 10.50. Al via oggi 22 azzurri: attenzione rivolta a Iapichino nelle qualificazioni del lungo e la coppia Jacobs-Ceccarelli nelle batterie dei 100

Iniziano ufficialmente i Mondiali di atletica leggera a Budapest, in programma fino a domenica 27 agosto e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Una prima giornata che assegnerà già le medaglie in quattro gare. Spostata di due ore per il mltempo la 20 km di marcia maschile da Piazza degli Eroi: riflettori puntati sul campione olimpico Massimo Stano, iridato nella 35km, il vincitore della Coppa Europa Francesco Fortunato e l'argento europeo U23 Andrea Cosi. Il programma si spostera poi nello stadio, il National Athletics Centre, dove al pomeriggio si assegneranno le medaglie nel getto del peso maschile, i 10.000 metri donne e la 4x400 mista. Tra i 22 italiani in gara oggi, attenzione rivolta a Larissa Iapichino nelle qualificazioni del salto in lungo (ore 12.25) e le batterie dei 100 metri (dalle 19.43) con Marcell Jacobs e Samuele Ceccarelli.