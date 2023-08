Mondiali Atletica, le finali di oggi in diretta LIVE

Seconda giornata dei Mondiali di atletica: attesa per Marcell Jacobs alle 16.35 nella semifinale dei 100 (con finale alle 19.10). Impegnati nelle finali anche Larissa Iapichino nel lungo e Yeman Crippa nei 10.000. In mattinata la seconda medaglia azzurra a Budapest: Palmisano bronzo nella 20km di marcia. Tamberi e Fassinotti avanzanto nella finale nell'alto. Per Dosso record nazionale eguagliato nei 100 femminili. Tutto il Mondiale in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 27 agosto