Il campione Olimpico in carica soffre e passa col brivido in finale al terzo tentativo a 2.28. Avanti anche Fassinotti, eliminato Sottile. Tamberi a Sky dopo la gara: "Un disastro, le qualificazioni mi fanno soffrire, se oggi fosse stato un esame sarei stato bocciato"

Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti si sono qualificati per la finale del salto in alto ai Mondiali di atletica leggera a Budapest. Eliminato, invece, il terzo azzurro in gara, Stefano Sottile. I giudici hanno ammesso alla sfida per le medaglie (martedì prossimo) 13 atleti, invece dei 12 usuali, cioè tutti coloro che hanno superato l'asticella alla misura di 2,28, superata col brivido solo al terzo e ultimo tentativo dal campione olimpico di Tokyo. La finale è in programma martedì 22 alle 19.58.