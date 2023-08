Si parte al pomeriggio con quattro finali in programma e dieci azzurri in gara. Hassane Fofana e Lorenzo Ndele Simonelli proveranno a conquistare la finale dei 110 ostacoli che sarà sempre in giornata alle 21.40. Stesso discorso per Zaynab Dosso (reduce dal record italiano eguagliato nei 100m femminili). Attenzione anche ai 400 ostacoli sia maschili che femminili. Tutto il Mondiale è live su Sky Sport e in streaming su NOW

Terza giornata di Mondiali a Budapest. Dopo le prime due medaglie arrivate con Fabbri (prima giornata) e Palmisano (seconda giornata), altro giro di gare da seguire su Sky. No alla doppia seduta mattino e pomeriggio: via alle 18.40 con quattro finali in programma. Si parte con le qualificazioni del salto con l'asta femminile con Roberta Bruni. Dunque le batterie dei 400 ostacoli femminili (Ayomide Folorunso, Eleonora Marchiando, Rebecca Sartori). Lambrughi e Sibilio, dopo aver staccato il pass qualificazione, corrono invece la semifinale dei 400 ostacoli maschili alle 19.33. Alle 19.40 la prima finale con protagonista Emmanuel Ihemeje nel triplo uomini. Si prosegue coi 110 ostacoli dove Hassane Fofana e Lorenzo Ndele Simonelli proveranno a conquistare una finale che sarà sempre in giornata, alle 21.40. Stesso discorso per Zaynab Dosso, l'azzurra ha corso i 100 metri in 11''14 in batteria, staccando il pass per la semifinale (alle 20.35) ed eguagliando la miglior prestazione femminile italiana nella specialità di Manuela Lavorato (a Losanna nel 2001). L'eventuale finale sarà alle 21.50. Pur senza italiani, in programma c'è anche la finale del lancio del disco maschile.