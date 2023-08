Quattro le finali in programma e dieci gli azzurri in gara. Emmanuel Ihemeje a caccia dell'impresa nel triplo, Hassane Fofana e Lorenzo Ndele Simonelli proveranno a conquistare la finale dei 110 ostacoli. Stesso discorso per Zaynab Dosso (reduce dal record italiano eguagliato nei 100m femminili). Attenzione anche ai 400 ostacoli sia maschili che femminili. Tutto il Mondiale è live su Sky Sport e in streaming su NOW