Quarta giornata di Mondiali a Budapest. Dopo le prime due medaglie arrivate con Fabbri (prima giornata) e Palmisano (seconda giornata), altro giro di gare da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW. La grande attesa azzurra riguarda soprattutto la finale di salto in alto, con due italiani protagonisti: il campione olimpico Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti. Gimbo ha agguantato la finale all'ultimo tentativo, saltando 2.28 ma dimostrando la solita grande classe quando aveva le spalle al muro. . È invece il secondo salto quello buono per Fassinotti, tornato a quote che non toccava da sei anni. In tredici chiudono con 2,28 verso la finale dalle 19.58. Poco più tardi al via la finale di lancio del disco femminile. Le speranze azzurre sono affidate a Daisy Osakue, primatista italiana, arrivata quest’anno a 64,57, che ha chiuso le qualificazioni al dodicesimo posto, l’ultimo utile, per la sua prima finale ai Mondiali per della carriera, due anni dopo la finale olimpica di Tokyo. In serata toccherà alla sorprendente Ludovica Cavalli nei 1500 m donne. Sesto posto in 4:02.83 per la genovese, 23 anni, alla sua prima finale iridata.

La finale di salto in alto su Sky Sport Action Per non perdere neanche un istante delle emozioni dei Campionati Mondiali di atletica leggera, su Sky e in streaming su NOW ci sarà la possibilità di seguire, grazie a un canale dedicato, le finali dei concorsi più importanti e in cui ci saranno maggiori possibilità di medaglie azzurre. Così, mentre su Sky Sport Summer e NOW proseguirà il ‘tradizionale’ racconto di tutte le gare in diretta, in contemporanea su un altro canale Sky Sport, e anche su NOW, andranno in onda, interamente e senza interruzioni, le finali di salto in lungo femminile, getto del peso, salto in alto e salto in lungo maschili.

Il programma di martedì 22 agosto 18.40 - 100hs F Batterie



19.20 - 800m M Batterie ( BARONTINI, PERNICI, TECUCEANU )

) 19.58 - Alto M Finale ( FASSINOTTI, TAMBERI )

) 20.20 - Disco F Finale ( OSAKUE )

) 20.25 - 400hs F Semifinale (FOLORUNSO, SARTORI)

21.00 - 400m M Semifinale ( RE )

) 21.31 - 1500m F Finale ( CAVALLI )

) 21.42 - 3000 siepi M Finale

