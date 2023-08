La 35 km di marcia: trionfa Martin, Stano è 7°

Terminate la 35 km di marcia maschile e femminile ai Mondiali di atletica di Budapest (diretta su Sky Sport Summer e in streaming su NOW): tra gli uomini il nostro Massimo Stano (campione in carica nella distanza) chiude al 7° posto, trionfa Martin davanti a Pintado e Kawano. Successo spagnolo anche tra le donne con il dominio di Maria Perez

