Settimo giorno di gare a Budapest con i riflettori puntati sulla 4x100 maschile (Rigali, Jacobs, Patta e Tortu) che andrà a caccia di un posto in finale. L'unica gara con medaglie in palio e italiane in pedana è quella del salto triplo femminile: impegnate Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach (dalle 19.38 con canale dedicato Sky Sport Action). Tutto in diretta su Sky Sport Summer e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti