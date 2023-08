Proseguono i Mondiali di Budapest con altre medaglie da assegnare dopo il doppio oro spagnolo (Martin e Perez) nelle 35 km di marcia. In serata Kaddari cerca la finale dei 200, Barontini e Tecuceanu quella degli 800. Occhi puntati su Folorunso, impegnata nella finale dei 400 ostacolo dopo aver migliorato il record italiano e su Sara Fantini nel martello. Le gare in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Sesta giornata ai Mondiali di Budapest, da seguire su Sky Sport Summer e in streaming su NOW che si è aperta con la 35 km di marcia maschile e femminile e gli ori degli spagnoli Martin e Perez. In serata tocca a Dalia Kaddari. La velocista è in semifinale nei 200 ai Mondiali, dopo l’ottimo crono di 22.67 (vento -0.3) a undici centesimi dal record italiano delle batterie. Era da due anni che la 22enne sarda non si esprimeva a questo livello, vicinissima al personale di 22.64 stabilito vincendo il titolo europeo under 23 a Tallinn nel 2021. Sara Fantini cerca l'impresa nella finale del martello. Barontini e Tecuceanu andranno a caccia del pass della finale degli 800 m, mentre la grande attesa è per la prova che chiuderà il programma di Budapest, ovvero la finale dei 400 ostacoli donne. In pista Ayomide Folorunso che con il 53.89 della semifinale è diventata la prima azzurra della storia in finale ai Mondiali, ma anche la prima sotto i 54 secondi, con il suo record italiano abbattuto di ben 33 centesimi.