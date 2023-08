Nella penultima giornata di Mondiali grande attesa per le due finali delle staffette azzurre 4x100 maschile e femminile, in programma in serata. Si parte la mattna con la maratona femminile con Giovanna Epis. Nel pomeriggio finale dell'asta maschile con Claudio Michel Stecchi. Azzurri impegnati anche nelle due qualificazioni alle finali della 4x400 e con Nadia Battoncletti nei 5000. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Ottava e penultima giornata di Mondiali, con grande attesa per le due staffette 4 x100: nella giornata di venerdì abbiamo assistito ad una bellissima doppietta azzurra. Prima il quartetto azzurro maschile Rigali, Jacobs, Patta e Tortu ha dominato la seconda batteria e staccato il pass per la finale col miglior tempo e world leading in 37''65. Poco dopo quello femminile Dosso, Kaddari, Bongiorni e Pavese ha fatto altrettanto col nuovo record nazionale in 42''14. Appuntamento per puntare alle medaglie alle 21.40 (uomini) e 21.53 (donne). Le gare a Budapest si apriranno in mattinata (alle 7) con la maratona femminile, alla partenza anche l'azzurra Giovanna Epis. Pomeriggio ricco con la finale del salto con l'asta con Claudio Michel Stecchi pronto a saltare. Presente l'Italia anche nelle due batterie della 4x400, con l'obiettivo di staccare il pass per la finale in programma nell'ultimo giorno di Mondiali, domenica. Fari puntati anche su Nadia Battoncletti per la finale dei 5000m alle 20.50.