L'ultima finale senza azzurri, infine, sarà quella degli 800 maschili in cui Simone Barontini e Catalin Tecuceanu non sono riusciti a qualificarsi nonostante il personale in semifinale. Sia nelle batterie che in semi ha concluso al primo posto il keniano, classe 2004, Emmanuel Wanyonyi: è lui il favorito, ma i rivali non mancano dallo spagnolo Ben al canadese Arop