Gianmarco Tamberi, fresco dell'oro mondiale di Budapest nel salto in alto, è intervenuto in collegamento con L'Originale da Camerano, a pochi km dalla sua Ancona. Gimbo, grande appassionato di pallacanestro, sta seguendo i mondiali di basket su Sky: "sfidato" da Alessandro Bonan e Alessandro Costacurta, ha dato l'ennesima dimostrazione del fatto che la sua forza sia "dare il meglio al momento giusto". Vedere per credere