Diamond League, le finali dalle 21 LIVE su Sky

Sabato e domenica l’ultimo appuntamento 2023 con il “Prefontaine Classic”. Le finali della Diamond League di Eugene con 5 Azzurri in gara. Da seguire live su Sky e in streaming su NOW

Dopo una stagione intensa e ricca di momenti emozionanti, la Wanda Diamond League è giunta al suo atto finale: sabato 16 settembre e domenica 17 è in programma il meeting di Eugene, USA, il tradizionale “Prefontaine Classic” che quest’anno rappresenta la degna conclusione dell’appuntamento che ha messo insieme il meglio dell’atletica mondiale. 32 eventi in due giorni per andare a caccia del diamante che verrà consegnato ai vincitori stagionali delle singole specialità: i punti non contano più, chi vince a Eugene viene consacrato “Campione Diamond League 2023”. Le dirette saranno sabato dalle 21 su Sky Sport 257 e NOW, domenica dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW. La due giorni di Eugene sarà commentata da Nicola Roggero e Stefano Baldini.