Maratona, Assefa migliora record del mondo di 2'

Maratona Berlino, vince per la quinta volta Kipchoge

Nella gara maschile, il keniano Eliud Kipchoge ha vinto la sua quinta maratona a Berlino, in 2h02:42, un tempo che non gli permette di migliorare il record del mondo di 2h01:09 stabilito lo scorso anno tra le strade della capitale tedesca. Il suo nome resterà comunque legato per sempre a Berlino perché questa è la sua quinta vittoria sulle strade berlinesi, un traguardo che nessun atleta nella storia è mai riuscito a raggiungere. Kipchoge con questo successo supera infatti un mito come l'etiope Haile Gebrselassie, che ha trionfato quattro volte nella Maratona di Berlino.