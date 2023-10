Iapichino dal metaverso: "Io atleta grazie a Bolt"

Sky Sport e Larissa Iapichino sono entrati insieme nel Metaverso per la prima intervista realizzata in un contesto digitale di questo tipo. La campionessa europea Under 20 del salto in lungo è stata intervistata da Federica Frola nel Metaverso costruito appositamente per gli Europei di Atletica di Roma 2024. "È un'esperienza veramente bella, come si dice dalle mie parti è ganzo! È un modo innovativo per socializzare, la tecnologia ci regala queste perle che secondo me sono molto interessanti" ha detto Iapichino, che ha risposto anche alle domande degli altri visitatori collegati.