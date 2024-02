Atletica, record italiani per Dosso e Meslek

È un’altra giornata fantastica per gli azzurri dell’atletica, protagonisti di due record italiani e di una migliore prestazione mondiale dell’anno nella tappa del World Indoor Tour Gold a Torun, in Polonia. Nei 60 metri Zaynab Dosso vola in 7.02 togliendo tre centesimi al suo 7.05 del 27 gennaio a Lodz, seconda nel meeting e seconda al mondo quest’anno nella scia del 7.01 della polacca Ewa Swoboda, ed è il terzo record in tre gare nel 2024 per la sprinter che aveva debuttato con 7.09. Per la quarta volta in appena undici giorni viene riscritto il primato italiano dei 1500 indoor e riesce di nuovo a migliorarlo Ossama Meslek, quinto con il tempo di 3:35.63 per abbassare il 3:36.04 di sabato nel meeting francese di Metz. Sulla pedana del triplo vince Andy Diaz che decolla a 17,61 con il secondo salto e migliora dopo il 17,46 di venerdì a Miramas. Ancora un risultato di prestigio per Lorenzo Simonelli, al secondo posto in 7.56 nei 60 ostacoli dietro al polacco Jakub Szymanski (7.48) e non distante dal suo fresco record di 7.50. Terza piazza negli 800 di Catalin Tecuceanu in 1:46.64 che vale il tempo migliore della stagione. Azzurri da applausi: in tutto diventano undici i primati italiani assoluti stabiliti nell’arco di poco più di una settimana.