Milano Marathon, partenza e arrivo in piazza Duomo

La 22^ edizione della Milano Marathon, in programma il prossimo 7 aprile, inizierà e terminerà in piazza Duomo. La scelta della nuova location risponde alle esigenze dei corridori e offrirà un grande spettacolo al pubblico, che avranno la possibilità di ammirare i luoghi più conosciuti della città meneghina, per poi terminare nel punto più scenografico

Da piazza Duomo a piazza Duomo: la partenza e l’arrivo della 22esima edizione della Wizz Air Milano Marathon saranno nel luogo più iconico della città. La grande competizione sportiva organizzata da RCS Sports & Events in calendario domenica 7 aprile vanta l’importante novità di una nuova sede di partenza e arrivo, dopo quella storica di corso Venezia, che ha accompagnato i runner per tante edizioni. La scelta della nuova location è stata possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, per soddisfare le esigenze di maratoneti e staffettisti, e offrire un grande spettacolo al pubblico.

Garantite come sempre velocità e scorrevolezza del tracciato, nel percorso ad anello che ben conosciamo dal 2015. È la conformazione ideale per soddisfare le esigenze dei top runner, che vengono da tutto il mondo per la scorrevolezza del tracciato, e degli amatori che hanno la possibilità di ammirare una città sempre più bella nella sua combinazione di elementi storici e contemporanei.

“Con l’edizione 2024, la maratona di Milano fa uno scatto in avanti - commenta Martina Riva, assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano -. Si tratta di una gara veloce che mette alla prova e diverte chi compete a livello agonistico, chi corre per passione e chi sceglie la staffetta per sostenere l’attività di tante associazioni e realtà che operano con merito nel sociale (ndr 105 ONP collegate al Charity Program)”.

Saranno circa 19 i chilometri nel centro cittadino. Si passerà davanti al Teatro alla Scala, Brera, San Babila, il Castello Sforzesco, Largo Cairoli, così come a City Life e al Portello. I restanti chilometri invece si snoderanno tra QT8, San Siro, Trenno e la zona del Gallaratese, per poi rientrare verso il Duomo.