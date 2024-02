Atletica, nel weekend su Sky due appuntamenti Gold

Weekend di grande atletica indoor con 12 Azzurri a Lievin e il Meeting di New York. L’appuntamento francese in diretta sabato alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW, domenica da non perdere i tradizionali “Millrose Games” di New York, alle 19 sempre su Sky Sport Arena e NOW

Anche nel 2024 la grande atletica è protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Il World Athletics Indoor Tour-Gold è in diretta su Sky e in streaming su NOW per tutte le sue sette tappe, fino al meeting conclusivo di Madrid, il prossimo 23 febbraio. I grandi campioni dell’atletica leggera mondiale si sfidano in appassionanti gare indoor su Sky e NOW. Si parte sabato 10 alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW, con il meeting “Hauts-de-France, Pas-de-Calais” a Lievin, nel nord della Francia. Domenica 11 febbraio, alle 19, su Sky Sport Arena e NOW spazio alla 116^ edizione dei “Millrose Games”, tradizionale galà newyorkese dell’atletica indoor.