Il campione keniano, detentore del record mondiale della maratona stabilito nell'ottobre del 2023, è morto a soli 24 anni in un incidente stradale insieme al suo allenatore

Il mondo dello sport perde il primatista della maratona: a soli 24 anni è morto Kelvin Kiptum, rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita anche il suo allenatore, Gervais Hakizimana. Il campione keniano era in viaggio da Eldoret a Kpatagat, nel suo Paese. La notizia è stata confermata dalla famiglia dell'atleta e dalle autorità locali.