L’atleta azzurro chiude quarto in Andalusia, in una gara vinta dall’etiope Ulfata, ma stabilisce il nuovo record italiano, chiudendo la gara in 2 ore 6 minuti e 6 secondi. Battuto il precedente primato che apparteneva a Iliass Aouani di 2 ore 7 minuti e 16 secondi, stabilito un anno fa a marzo a Barcellona. Crippa, che detiene già i record italiani nei 3000, 5000 e 10000 e della mezza maratona, era alla sua seconda maratona dopo quella d’esordio a Milano un anno fa