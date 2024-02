Sofiia Yaremchuk: record italiano mezza maratona

È l'anno dei record per l'atletica azzurra, e arriva anche quello della mezza maratona femminile. Sofiia Yaremchuk eguaglia il primato italiano di mezza maratona in 1h08:27 alla City Half Marathon di Napoli, pareggiando il crono stabilito da Nadia Ejjafini oltre dodici anni fa, il 16 ottobre del 2011 a Cremona. Per la seconda volta in meno di tre mesi l'azzurra firma un record nazionale, dopo essere diventata primatista italiana di maratona con 2h23:16 a Valencia il 3 dicembre. Al traguardo di Napoli la 29enne allenata da Fabio Martelli, già qualificata per la maratona delle Olimpiadi di Parigi, si piazza al secondo posto nella gara vinta dalla keniana Angela Tanui in 1h07:04 mentre finisce terza un'altra atleta del Kenya, Nancy Chepleting Meli, con 1h10:03. Sulle strade di Napoli è il secondo record italiano nel